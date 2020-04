Aalter zoekt kunstenaars voor virtuele expo: “Kunst in coronatijden op andere manier beleven” Joeri Seymortier

11 april 2020

14u59 0 Aalter Aalter gaat op zoek naar kunstenaars uit de gemeente die in deze coronatijden willen deelnemen aan een virtuele tentoonstelling.

Wie wil meewerken, moet dat in de loop van de maand april aan de gemeente laten weten. “Nu musea, galerijen en expo’s gesloten zijn, moeten we kunst op een andere manier beleven”, zegt schepen van Cultuur Herlinde Trenson (CD&V). “Daarom starten wij volgende maand met een ‘virtuele expo’ op de Facebookpagina van Cultuur Aalter. Wij zoeken nu naar Aalterse kunstenaars die tijdens deze dagen van sociale afstand, ons even kunnen doen wegdromen of ons net de realiteit onder ogen doen zien met hun kunstwerken. Is tekenen, schilderen, beeldhouwwerken en installaties, keramiek, poëzie en woord of muziek jouw vakgebied? Laat ons dat weten!”

Stuur tot en met vrijdag 1 mei 2020 enkele foto’s, een filmpje of de teksten van maximum drie van je meest recente werken naar cultuur.toerisme@aalter.be.