Aalter zet lente in met grote kuis en 3.500 nieuwe straatbloemen Joeri Seymortier

23 april 2020

14u10 0

Aalter zet de lente in met een grote kuis van de perken en plantsoenen, en de aanplant van 3.500 nieuwe bloemen.

De dienst Aalter Proper zet elke dag in op de netheid van het openbaar domein, maar schakelt nu een versnelling hoger. “Nu de natuur volop aan het ontluiken is komen daar nog extra taken bij”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Pleinen, perken en plantsoenen worden actief onderhouden, hagen geschoren en bomen gesnoeid, onkruid verwijderd. Alles om Aalter klaar te maken voor de zomer. Zoals elk jaar krijgt de gemeente er straks ook een streep kleur bij met de aanplant van 3.500 nieuwe bloemen. Het gaat om witte surfinia’s, rode Franse geraniums, fijnbladige helicrysums, witte begonia’s met groen blad en rode begonia’s met groen blad. We willen Aalter laten stralen en blinken. We doen een warme oproep aan onze inwoners om ons daarbij te helpen.”