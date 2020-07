Aalter wil voluit gaan voor septemberkermis: “Hopelijk in elk dorp nog een najaarskermis” Joeri Seymortier

02 juli 2020

12u23 6 Aalter Als een verstrenging van de coronaregels geen roet in het eten gooit, gaat Aalter in september voluit voor de septemberkermis in het centrum.

Deze week werd al gelanceerd dat Aalter op 1 oktober de aankomst van de BinckBank Tour organiseert. Twee weken eerder staat normaal de ‘grote kermis’ van Aalter-centrum gepland. Die zal normaal gezien gewoon doorgaan. “De septemberkermis van Aalter staat gepland van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 september”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Zoals de kaarten nu liggen, gaat die kermis gewoon door. Vandaag hebben we op onze Markt mooie terrassen staan, maar het zou de bedoeling zijn om de kermis toch op de Markt te zetten. Kermis hoort thuis in het centrum, dicht bij de horeca. Samen met onze diensten zoeken we nog uit hoe we de septemberkermis zo veilig mogelijk kunnen organiseren.”

Eind augustus?

Deze zomer zijn er in Aalter voorlopig geen kermissen gepland. Normaal is het dit weekend kermis in Aalter-Brug, maar die gaat niet door. Ook de augustuskermis in Bellem gaat niet door. “Eind augustus starten we normaal de tweede ronde van de kermissen, met de kermis in Maria-Aalter. We hopen dat die kan doorgaan, zodat de meeste dorpen toch nog hun najaarskermis kunnen organiseren”, zegt schepen De Smul nog.

Of er tijdens de septemberkermis een jaarmarkt komt op woensdag, is nog niet beslist. Voor het reuzenrad is momenteel alvast geen budget voorzien.