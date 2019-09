Aalter wil (nog altijd) geen windmolens: negatief advies voor twee turbines op Lakeland Joeri Seymortier

12 september 2019

08u45 0 Aalter De gemeente Aalter heeft een negatief advies verleend, voor de aanvraag van de bouw van twee windturbines in Lakeland.

Paul Beheyt (Vlaams Belang) wou op de gemeenteraad het standpunt van het schepencollege kennen. “Komen er twee windturbines op Lakeland? Dat zou op 700 meter van dichte bewoning zijn. Aalter-Brug maakt zich zorgen, en mensen vrezen een waardevermindering van hun woning”, zegt Beheyt.

Het openbaar onderzoek liep tot deze zomer. Het is niet de gemeente, maar wel de deputatie van de provincie die beslist over het al dan niet vergunnen. De gemeente Aalter gaf een negatief advies, en dat is volgens waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) een ‘gepeperd advies’. “We hebben een waslijst aan argumenten om de windmolens daar niet toe te staan”, zegt Hoste.

Beheyt wou ook nog weten of Pieter De Crem een koele minnaar blijft van windmolens in zijn gemeente. “Dat is dan nog zacht uitgedrukt”, reageerde De Crem.