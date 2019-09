Aalter wil nieuw skatepark in Ursel bouwen Joeri Seymortier

08 september 2019

16u22 0 Aalter De aanleg van een modern skatepark staat opgenomen in het meerjarenplan van Aalter, maar wellicht komt het in Ursel in plaats van in Aalter-centrum.

Een groep skaters had eerder al in onze krant de alarmbel geluid, en vroeg het gemeentebestuur van de nieuwe fusiegemeente Aalter om een nieuw skatepark. Er staan vandaag wel enkele skatetoestellen achter de indoor tennishal van het sportterrein, maar die voldoen volgens de skaters niet. “We gaan onderzoeken of een nieuw modern skatepark mogelijk is”, zegt schepen Matthias Van de Walle (CD&V). “We gaan bekijken of dat mogelijk zou zijn naast het sportcomplex van Ursel. Daar kan je momenteel al skaten, en het lijkt ons goed om daar een modern skatepark uit te bouwen.”

Jeugd en sport krijgt een aanzienlijke hap in het nieuwe meerjarenplan van Aalter. Momenteel wordt het voetbalcomplex van Aalter-centrum vernieuwd. Er komt ook een kunstgrasveld. Verder staat ook nog de uitbouw van het KLJ-lokaal in Ursel, de uitbouw van de speelsite Flabbaert in Knesselare, een vernieuwing van het speelterrein op het Sportpark van Aalter, een opwaardering van de sportcomplexen Lotenhulle, Ursel en Aalter, en een verdere uitbouw van de speelpleinwerking in Aalter, Bellem en Knesselare op het programma.