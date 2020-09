Aalter wil niet dat verenigingen kopje onder gaan door corona: “Wie in de problemen zit, zal geholpen worden” Joeri Seymortier

15 september 2020

13u39 2 Aalter Aalter wil de verenigingen helpen die in financiële ademnood zitten door de coronacrisis. Gewoon geld uitdelen zal niet gebeuren. De clubs zullen de noodsituatie moeten bewijzen.

Aalter heeft zowat 300.000 euro gekregen van de hogere overheid, als noodfonds om de verenigingen door de coronacrisis te helpen. “Wij zullen niet aan Sinterklaaspolitiek doen, en het geld zomaar verdelen onder alle verenigingen”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We willen het geld geven aan de verenigingen die het echt nodig hebben. Wie met officiële stukken kan aantonen dat de verenigingen in de financiële problemen zit door corona, kan aankloppen bij het gemeentebestuur. Geen enkele vereniging in Aalter mag door corona kopje onder gaan. Waarom we vooral op de verenigingen in nood mikken? Als we gewoon elke erkende vereniging van Aalter 1.000 euro geven, dan is niemand daar echt mee geholpen. Wie echt in nood is, kan bij de gemeente aankloppen. Naast dit noodfonds hebben we eerder al beslist dat alle clubs dit jaar hun volle subsidie krijgen, ook al is er dit jaar amper werking. Ook dat is een investering van 269.000 euro, rechtstreeks in ons verenigingsleven.”

Communicatie nodig

Onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest bracht het punt maandagavond op de gemeenteraad. Ze tekende twee dagen na haar onfortuinlijk ongeval opnieuw present. “Het kloppend hart van onze gemeente is stilgevallen doordat het verenigingsleven het moeilijk heeft”, zegt Vertriest. “De gemeente moet de verenigingen redden. Jammer dat jullie het geld nu gewoon parkeren. Geen enkele vereniging in nood weet hoe ze hulp kan inroepen. Maak dat zo snel mogelijk duidelijk!”