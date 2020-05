Aalter wil geen motie steunen om materniteit ziekenhuis Tielt te redden Joeri Seymortier

18 mei 2020

15u02 4 Aalter Het voortbestaan van de materniteit van het ziekenhuis in Tielt is onzeker. Aalter weigert echter een motie te ondertekenen, om het voorbestaan te eisen.

Aalter hangt niet alleen af van de ziekenhuizen in Eeklo, Gent en Brugge, maar ook Tielt staat bij heel wat inwoners hoog op de lijst. Linde Van Wonterghem (Groen) vroeg de gemeente Aalter om een motie te ondertekenen, waarin onderstreept wordt dat het voortbestaan van de materniteit van het ziekenhuis in Tielt belangrijk is. Maar die motie komt er niet. “Dat heeft niets met de inhoud te maken, maar gewoon gebaseerd op het feit dat wij als gemeente Aalter nooit moties steunen of ondertekenen”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Ik heb in het verleden in ieder geval mijn duit in het zakje gedaan, want mijn drie kinderen zijn in Tielt geboren. Ik heb gegeven wat ik moest geven”, knipoogt De Crem nog.