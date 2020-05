Aalter wil geen bouwstop: “Zou prijzen alleen maar hoogte in jagen” Joeri Seymortier

29 mei 2020

15u17 3 Aalter Aalter denkt niet aan het invoeren van een bouwstop. Groen vraagt de gemeente een nieuwe studie te doen naar de woonbehoefte in Aalter, maar dat zal niet gebeuren.

De politieke discussie kwam op gang omdat er in de Hooiestraat in Knesselare een kleine nieuwe verkaveling komt. “Aalter heeft nood aan een grondige studie over de woonbehoefte in de gemeente”, vindt Mieke Schauvliege (Groen). “We kunnen niet zomaar nieuwe verkavelingen blijven goedkeuren. Er is vandaag veel leegstand in Aalter. Is het dan wel nodig om nieuwe open ruimte aan te snijden voor nieuwe verkavelingen? En wordt wel onderzocht of de waterhuishouding niet te veel verstoord wordt door de extra verkavelingen? Werk aan de winkel.”

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) vindt dat van die zogenaamde leegstand niet veel klopt. “Vandaag is de vraag naar woningen en appartementen in Aalter nog altijd groter dan het aanbod”, zegt burgemeester Hoste. “Nu een bouwstop invoeren zou dan ook niet verstandig zijn. Dat zou de prijzen op de immobiliënmarkt alleen maar drastisch verhogen. En dat wil niemand.”