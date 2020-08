Aalter vraagt inwoners om logboek bij te houden, om zo contacttracing eenvoudiger te maken Joeri Seymortier

06 augustus 2020

14u32 0 Aalter Aalter zet samen met de huisartsen in de gemeente een eigen systeem op voor lokaal contactonderzoek.

Aalter heeft de coronacijfers momenteel redelijk onder controle. Met de voorbije week ‘maar’ twee nieuwe besmettingen, blijft de gemeente voorlopig ver uit de rode cijfers. Wanneer er een nieuwe besmetting is bij een inwoner, wil de gemeente kort op de bal spelen en iedereen verwittigen die de dagen voordien bij hem of haar in de buurt was. “We starten in samenwerking met de huisartsen een lokaal traceringssysteem op”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Bij een besmetting neemt de huisarts, met uitdrukkelijk akkoord van de positief geteste patiënt, contact op met de maatschappelijk werkers van ons bestuur. Zij contacteren dan op hun beurt de betrokken patiënt en proberen zo te weten te komen met wie hij of zij recent in contact kwam. Vervolgens worden alle contacten opgebeld. Er wordt gezegd dat ze in contact geweest zijn met een besmet persoon, zonder namen te noemen. Bedoeling is dan dat die persoon zich ook zo snel mogelijk laat testen en tot de uitslag in quarantaine blijft. Het onderzoek is aanvullend op dat van de Vlaamse overheid en gebeurt ook met het grootste respect voor de privacy van de burger. Bovendien zijn de maatschappelijk werkers ook gebonden aan hun beroepsgeheim.”

Om het contactonderzoek en de strijd tegen de het virus mee te ondersteunen, roept Aalter haar burgers op om op vrijwillige basis een dagelijks logboek bij te houden en vanaf nu hun meest recente contacten te noteren. Aalternaren vinden een modelformulier op www.aalter.be/corona.