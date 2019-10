Aalter viert 75 jaar bevrijding: taptoe, luchtdefilé en (uitgesteld) vuurwerk Joeri Seymortier

02 oktober 2019

11u13 0 Aalter Aalter viert op zaterdag 5 oktober de 75ste verjaardag van de bevrijding. Op de site van het gemeentehuis is er een taptoe. Nadien is er vuurwerk.

2019 is voor Aalter een bijzonder herdenkingsjaar. “In 1939 kregen Aalter en Ursel een oorlogsvliegveld en in 1944 was onze gemeente het decor van belangrijke hoofdstukken in de bevrijding van West-Europa”, zegt schepen Philippe Verleyen (CD&V). “Om de 75ste verjaardag te herdenken organiseren we op zaterdag 5 oktober een herdenkingsplechtigheid, een muzikale taptoe en een luchtdefilé plaats. Het wordt echt indrukwekkend.”

De herdenkingsplechtigheden starten zaterdag om 16 uur aan het Polenmonument in Ter Walle. Om 18.30 uur start dan de herdenking op de parking van het gemeentehuis, op de hoek van de Kouter en de Sint-Gerolflaan. “Tijdens de taptoe zal er met een luchtdefilé eer betoond worden aan iedereen die zich ingezet heeft voor onze vrijheid, en in het bijzonder aan de Poolse bevrijders en de Belgische piloten die tijdens de oorlog vlogen van op de vliegvelden van Aalter en Ursel”, zegt schepen Verleyen. “Verwacht je aan overvliegende F-16’s, andere vliegtuigen en helikopters. Er is ook een mars van vlaggendragers. Met optredens van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische luchtmacht, Ghent District Highlanders pipes and drums, het Gemengd Koor Amabile, The Merlins en de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Lotenhulle”, klinkt het nog.

Vuurwerk

Om 20.30 uur komt iedereen in stoet naar de markt. Daar zal je kunnen genieten van muziek uit de oorlogsjaren. Om 21 uur is er vuurwerk. “Afgelopen zondag kon het vuurwerk van de kermis niet doorgaan door het slechte weer. We gaan het vuurwerk daarom nu zaterdag afsteken”, vult schepen Dirk De Smul aan.

Info: www.aalter.be/bevrijding.