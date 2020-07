Aalter verplicht nu ook mondmaskers op Markt Joeri Seymortier

29 juli 2020

17u48 0 Aalter Aalter heeft enkele verstrengingen gelanceerd in de strijd tegen corona. Wie over de Markt loopt, moet een mondmasker dragen.

Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Wie aan een terras op de Markt in Aalter kwam, moest sowieso al een mondmasker opzetten. Nu wordt opgelegd dat een mondmasker verplicht is op de hele Markt. Dus ook wie gewoon op de Markt van Aalter wandelt, moet vanaf nu een mondmasker dragen.

Aalter vraagt het mondmasker ook te dragen in winkelstraten wanneer het druk is. Maar in welke straten dat dan precies moet, wordt niet gezegd. Er wordt gerekend op het gezond verstand, en dat iedereen een mondmasker zal opzetten op plaatsen waar hij of zij het te druk vindt.

Naast de nationale verplichtingen voor een mondmasker, verplicht Aalter het verder ook op het groencomposteringspark en recyclagepark, in het gemeentehuis, in de kerk, en in de afscheidsruimte op de begraafplaats Aalter-centrum.