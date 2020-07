Aalter verplicht geen mondmaskers op straat: “Volg de basisregels en gebruik uw gezond verstand” Joeri Seymortier

24 juli 2020

15u59 7 Aalter Aalter legt geen extra coronamaatregelen op, bovenop de federale maatregelen die vanaf morgen van kracht gaan.

In Deinze worden mondmaskers verplicht in de bebouwde kom, en in Eeklo zal dat vanaf morgen nodig zijn in de zone waar ook het betalend parkeren geldt. In Aalter komen er geen extra maatregelen voor het dragen van mondmaskers. “We houden ons aan de regels die vanaf zaterdag 25 juli federaal van kracht gaan”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Als elke gemeente eigen regels gaat opstellen, wordt het voor de burger veel te ingewikkeld. Een mondmasker verplichten in pakweg de Stationsstraat, is volgens ons vandaag niet aan de orde. Een mondmasker is maar een aanvulling op de belangrijke basisregels: houd voldoende afstand van anderen, doe vooral buiten activiteiten, verzorg je handhygiëne en beperk het aantal mensen waar je mee omgaat. De Aalternaren extra regels opleggen, is vandaag niet nodig. Gebruik vooral uw gezond verstand”, zegt Hoste nog.

Aalter heeft de voorbije maand zes nieuwe besmettingen gehad, waarvan slechts één de voorbije drie dagen. Sinds het begin van de coronacrisis staat het cijfer in Aalter nu op 119 coronabesmettingen.