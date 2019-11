Aalter verkoopt OCMW-woningen in Hemelrijkstraat aan sociale huisvestingsmaatschappij Anthony Statius

11u16 0 Aalter De zestien OCMW-woningen in de Hemelrijkstraat in Knesselare worden verkocht aan een sociale huisvestigingsmaatschappij. “De huurprijs zal voor iedereen betaalbaar blijven”, verzekert schepen van Sociale Zaken Luc De Meyer (N-VA).

Het gemeentebestuur van Aalter heeft beslist om de zestien OCMW-woningen in de Hemelrijkstraat te verkopen. Deze woningen waren lange tijd eigendom van het voormalige onafhankelijke Knesselare, maar het bestuur van de fusiegemeente vindt dat het onderhoud en het opvolgen van de huurcontracten van deze woningen geen kerntaak zijn van een OCMW. Aalter verkocht in 2007 al de woningen in de Rerum Novarumstraat aan Volkshaard en nu wil men de zestien huizen in de Hemelrijkstraat ook verkopen aan een sociale huisvestigingsmaatschappij.

“Nadat beslist is aan welke sociale huisvestingsmaatschappij de woningen worden verkochte, worden alle huidige bewoners uitgenodigd naar een bewonersvergadering waarop zij hun bezorgdheden en vragen kunnen uiten”, zegt schepen Luc De Meyer. “Er zal hen een nieuw huurcontract worden aangeboden dat onder het sociaal huurstelsel valt. De huurprijs zal bepaald worden door het inkomen, de gezinssamenstelling en de waarde van de woning. De huurprijs zal voor iedereen betaalbaar blijven. Daarbij komt nog eens de permanente service die de sociale huisvestingsmaatschappij kan bieden.”