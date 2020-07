Aalter verkoopt Kasteel Poeke aan Vlaanderen: “Hier wint iedereen bij” Joeri Seymortier

07 juli 2020

08u59 0 Aalter De gemeente Aalter gaat het historische Kasteel van Poeke verkopen aan Toerisme Vlaanderen. Dat maakt minister Pieter De Crem bekend.

De verkoop van het Kasteel van Poeke staat op de agenda van de gemeenteraad van volgende week, die net openbaar gemaakt werd. Het kasteel komt in handen van de Vlaamse overheid. Aalter wordt er niet rijk van, want zal het kasteel voor een symbolisch bedrag overlaten. Het wordt wel de bedoeling dat Vlaanderen fors investeert in de renovatie van het kasteel, en in de verdere uitbouw van het kasteeldomein en het historische gebouw. “Hier moet zowel onze gemeente, Vlaanderen, als de Aalternaar beter van worden”, zegt Pieter De Crem (CD&V) in een eerste reactie. “Er werd lang gezocht naar een goede toekomst voor het mooie kasteel. Die is er nu. De verkoop gebeurt met de voorwaarde dat het kasteel en het kasteeldomein altijd beschikbaar zal blijven voor de gemeente en de inwoners.”

