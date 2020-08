Aalter van De Crem lanceert coronaregistratie met elektronische identiteitskaart: “Weg met rompslomp van papiertjes en formulieren” Joeri Seymortier

01 augustus 2020

16u25 0 Aalter In Aalter kan je bij een bezoek aan de markt of het gemeentehuis je gegevens voortaan digitaal achterlaten, aan de hand van je elektronische identiteitskaart.

Aalter gebruikt het nieuwe toestel van Cevi als eerste gemeente in België. “Op heel wat plaatsen waar je nu komt moet je uw gegevens achterlaten, zodat je kan gecontacteerd worden in geval van een coronabesmetting”, zegt minister en titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter. “Een rompslomp met papiertjes en formulieren. Bij een bezoek aan het gemeentehuis, de wekelijkse markt of de Boerenmarkt in Aalter kan je uw gegevens voortaan achterlaten met behulp van je elektronische identiteitskaart. Je steekt je identiteitskaart gewoon in een bakje en tikt je telefoonnummer in. De gegevens worden veertien dagen bewaard, en enkel gebruikt wanneer zich op de plaats waar jij ook was een besmetting zou gesignaleerd worden. Perfect volgens de regels van de privacy, en een belangrijke stap in de strijd voor uw en onze gezondheid.”

QR-code in horeca

Het bedrijf Cevi ontwikkelde ook een vereenvoudiging voor de horeca. Door een speciale QR-code te scannen, komen klanten automatisch op een online formulier terecht die je dan eenvoudig op je telefoon kan invullen. Ook dat digitaal formulier wordt na twee weken automatisch vernietigd. De gemeentebesturen kunnen die QR-code vanaf nu aan de horecazaken ter beschikking stellen.