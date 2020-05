Aalter start virtuele expo: 40 kunstenaars nemen deel aan #kunstinuwkot Joeri Seymortier

04 mei 2020

07u34 0 Aalter Aalter start vanaf vandaag, maandag 4 mei, met een virtuele expo waarin plaatselijke kunstenaars hun talent laten zien.

Nu musea, galerijen en tentoonstellingen gesloten zijn, zocht Aalter naar een andere manier om kunst te beleven. Op de Facebookpagina van ‘Cultuur Aalter’ en de webpagina www.aalter.be/kunstinuwkot vind je vanaf nu de virtuele expo #kunstinuwkot. “Begin april werd een oproep gelanceerd naar alle Aalterse kunstenaars om vanuit hun kot deel te nemen aan een virtuele expo”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “We willen tijdens deze dagen van sociale afstand kunst op een laagdrempelige manier dichter bij de inwoners brengen. De oproep lokte heel wat positieve reacties uit. Meer dan veertig kunstenaars stuurden foto’s en filmpjes van hun creaties. Door de vele werken kan niet alles tezelfdertijd getoond worden. Daarom voorzien we wekelijks een expofilmpje van één of meerdere kunstenaars. Hou dus zeker de Facebookpagina Cultuur Aalter in de gaten. Alle werken en de lijst van de deelnemende kunstenaars zijn terug te vinden op www.aalter.be/kunstinuwkot.”