Aalter start gratis natuurwandelingen weer op na corona: ontdek pareltjes in eigen dorp Joeri Seymortier

10 september 2020

15u47 0 Aalter Na een coronapauze van een half jaar start Aalter vanaf oktober de gratis natuurwandelingen op zondag weer op.

“Goed nieuws voor wandelaars en natuurliefhebbers, want de gratis natuurwandelingen starten na een coronapauze opnieuw op”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Elke eerste zondag van de maand staat een wandeling in het kasteeldomein van Poeke op het programma, elke tweede zondag kun je het Hooggoed ontdekken en beleven en elke vierde zondag van de maand nemen natuurgidsen je mee op sleeptouw rond de Kraenepoel. Starten doen we telkens om 15 uur, met op zondag 4 oktober het Kasteel van Poeke op het programma.”

Vooraf inschrijven is verplicht. Zo laat je al je gegevens achter die nodig zijn voor een eventueel contactonderzoek. Alle deelnemers vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen. Wie komt meewandelen, wordt gevraagd een print van de inschrijving mee te brengen. Meer info op www.aalter.be/natuurwandelingen.