Aalter stapt uit regionale jeugddienst Meetjesland Joeri Seymortier

16 september 2019

09u41 0 Aalter De gemeente Aalter trekt de stekker uit de Meetjesman, de regionale jeugddienst van het Meetjesland.

De Meetjesman is de samenwerking tussen alle gemeenten uit het Meetjesland, op vlak van jeugdbeleid. Aalter stapt uit de vereniging en weigert de verlenging. De voltallige gemeenteraad keurde die uitstap goed. “Wij hebben de visienota van de Meetjesman bekeken, en hebben daar weinig toekomstvisie in gezien”, zegt schepen van Jeugd Mathias Van de Walle (CD&V). “Er zijn nog gemeenten die twijfelen aan de toekomst. Aalter staat hier zeker niet alleen met twijfels. Wij zijn voorstander van intergemeentelijke samenwerking, waar daar nood aan is. Maar wij gaan geen geld betalen voor een intergemeentelijke samenwerking, waar onze gemeente weinig of geen return van heeft”, zegt de schepen nog.