Aalter sluit preventief sporthallen en zwembad: “Even op de tanden bijten, om zo een volledige lockdown tegen te gaan” Joeri Seymortier

29 juli 2020

14u32 0 Aalter Aalter sluit preventief de sporthallen en het zwembad, in een poging om de tweede coronagolf tegen te houden.

Aalter neemt normaal zelden extra maatregelen, en houdt zich in deze coronatijden steevast aan de regels die door Brussel opgelegd worden. Niet verbazend, in een gemeente waar de minister van Binnenlandse Zaken woont. Maar nu gaat Aalter toch een stap verder. “We gaan de sporthallen en het zwembad tijdelijk sluiten”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het virus is echt niet weg, en we willen voorzichtig zijn. Aalter heeft vandaag aanvaardbare cijfers, en we willen dat ook zo houden. Niet leuk voor de sporters, maar er waren toch ook al veel federaties en clubs die de trainingen op eigen houtje afgelastten. We moeten een beetje op onze tanden bijten, om een nieuwe volledige lockdown absoluut tegen te houden. Hoe lang de sluiting van de binnensportinfrastructuur duurt, is niet bepaald. We bekijken alles dag per dag.”

Risicofactor 10

Aalter is de laatste drie dagen gespaard gebleven van nieuwe coronabesmettingen. Maar de voorbije maand staan er wel acht besmettingen in de statistiek, waarvan drie de laatste zeven dagen. In totaal heeft Aalter van bij de start nu al 122 coronabesmettingen. De risicofactor in Aalter staat momenteel op tien. Pas vanaf twintig gaat een gemeente in een alarmfase. Risicofactor twintig wil zeggen dat er de laatste week twintig besmettingen zouden zijn op 100.000 inwoners. Aalter zit nu dus aan de helft, en dat is relatief veilig.