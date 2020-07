Aalter scoort beste toerismecijfer van Meetjesland: “Nu die mensen hier ook houden en entertainen” Joeri Seymortier

16 juli 2020

11u05 0 Aalter Aalter heeft vorig jaar met 56.506 overnachtingen het beste cijfer van het Meetjesland gescoord. Met het nieuwe project Visit Aalter wil de gemeente die gasten nu ook in de gemeente houden.

Aalter scoorde vorig jaar het beste toerismecijfer van het Meetjesland. In de lijst van het aantal overnachtingen in Oost-Vlaanderen staat Aalter op een mooie achtste plaats. Vooral de centrale ligging tussen Gent en Brugge is een troef. “Maar dat zorgt er ook voor dat de overnachters overdag al snel naar Gent, Brugge of Zeeland trekken voor een dagtrip”, zegt schepen van Toerisme Herlinde Trenson (CD&V). “Met het nieuwe project Visit Aalter willen we onze toeristen in Aalter houden, willen we ze hier entertainen, en er dus voor zorgen dat ze hun centen spenderen bij onze lokale middenstand en horeca. Er is nog veel potentieel. Zowat de helft van de overnachters verblijft niet als toerist in Aalter, maar voor het werk of pakweg omdat ze hier naar een trouwfeest moeten. Het is de bedoeling om die mensen met Visit Aalter warm maken voor onze gemeente, zodat ze later nog eens voor een paar dagen terugkeren als toerist om hier alles te ontdekken.”

26 hotspots

Aalter verzamelt daarvoor al haar troeven op de website www.aalter.be/visit. Ook op de Aalter App staat er nu een link naar Visit Aalter, waar bezoekers alle troeven van de gemeente kunnen ontdekken. Er zijn tips voor trips in Aalter, en ook het culinair aanbod van Aalter wordt in de verf gezet. Er is ook een nieuwe toeristische kaart waarin Aalter van A tot Z getoond wordt, met 26 hotspots in de acht deelkernen. Op de achterkant staat voor elk van de acht dorpen een wandellus.