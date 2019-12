Aalter schrapt premie voor onthaalouders: verlies van 75 tot 200 euro Joeri Seymortier

19 december 2019

09u14 16 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter schrapt de jaarlijkse premie van 75 tot 200 euro voor onthaalouders.

Op sociale media zijn enkele onthaalouders niet te spreken over de besparing van de gemeente. Ook Groen pleit voor het behoud van de premie, maar dat ziet de meerderheid niet zitten. In Knesselare was de premie 75 euro, in het oude Aalter kon die oplopen tot 200 euro. “Dat was een jaarlijkse premie voor opvanggezinnen die onder toezicht staan van Kind en Gezin, of aangesloten zijn bij een dienst voor opvanggezinnen”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “De Vlaamse overheid voorziet sinds kort in een subsidiesysteem voor een groot deel van de opvanggezinnen, dus moet dat volgens ons niet meer vanuit de gemeente gebeuren. Daar kan over gediscussieerd worden, maar dat is onze visie. Laat ons eerlijk zijn: de werking van een onthaalgezin kan ook niet vallen of staan met een jaarlijkse premie. Wij willen als gemeente in ruil meer werken aan ondersteuning voor alle onthaalinitiatieven. Zo komt er een digitaal loket, waar alle ouders in een paar klikken zullen kunnen zien waar er nog vrije plaatsen zijn.”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) zegt dat het totaal financieel plaatje bekeken moet worden. “We mogen niet vergeten dat er door de fusie een grote belastingverlaging gekomen is. De mensen betalen vanaf nu de historisch lage 5,9 procent personenbelasting. Dat zorgt voor een gemiddeld gezin voor een paar honderd euro minder belastingen per jaar”, zegt De Crem nog.