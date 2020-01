Aalter schrapt Knesselaarse geboortepremie van 50 euro Joeri Seymortier

26 januari 2020

11u12 3 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter schrapt de geboortepremie van 50 euro. Een cadeautje dat ouders in Knesselare vroeger kregen van de gemeente.

Na het schrappen van de premie voor onthaalouders, gaat nu ook de geboortepremie er uit. “De ‘oude gemeente’ Knesselare kende een premie van 50 euro toe bij de geboorte of adoptie van een kind”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “Wij willen dat geld liever inzetten op gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Daarom zal de geboortepremie vanaf 2020 niet meer toegekend worden. We werken ondertussen aan een project waarin we eenoudergezinnen beter gaan ondersteunen. Daar is hulp vaak zeer welkom.”

De oppositie is niet te spreken over het schrappen van nog maar eens een maatregel uit Knesselare. Vlaams Belang noemt het een rare beslissing van een meerderheid waar CD&V de plak zwaait. “Rare beslissing voor de gezinspartij bij uitstek”, zegt raadslid Paul Beheyt. Groen Aalter betreurt het schrappen, en had liever gezien dat de nieuwe fusiegemeente de premie behield, maar dan wel in de vorm van een Aalterbon.

Dat Knesselare door de fusie zwaar getroffen wordt, wil de meerderheid niet horen. “De belastingen zijn voor de inwoners van Knesselare zwaar gedaald, de dienstverlening gaat er op vooruit, en er is het gratis recyclagepark. De komende jaren zal meer dan de helft van de geplande investeringen in Knesselare en Ursel gebeuren”, klinkt het nog.