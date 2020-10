Aalter schrapt intocht Sinterklaas, wel Sinttheater in kleine bubbels Joeri Seymortier

15u56 0 Aalter Er komt dit jaar definitief geen grote intocht van Sinterklaas in Aalter. In het auditorium van het gemeentehuis komt er wel Sinttheater.

Al jaren krijgt Sinterklaas een grote intocht in Aalter. Dat feest werd al verschillende keren op de Markt gehouden, maar eerder ook al op de Boomgaard, aan het station, aan het Kasteel van Poeke, en in het Sportpark. “Dit jaar is een intocht van Sinterklaas niet mogelijk”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Zoveel mensen van verschillende generaties samenbrengen op één locatie, is vandaag niet verstandig. Maar we willen toch iets doen, om het Sinterklaasfeest niet verloren te laten gaan. Eind november zal er samen met de Pietenbende wel voor een Sinttheater gezorgd worden in het auditorium van het gemeentehuis. We gaan een heel weekend lang verschillende voorstellingen geven, telkens voor maximum 68 kindjes. Daar zal je heel binnenkort voor kunnen inschrijven.”