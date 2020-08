Aalter schrapt alle kermissen voor de rest van het jaar: geen septemberkermis, en ook geen kermissen in deelgemeenten Joeri Seymortier

25 augustus 2020

16u39 4 Aalter De septemberkermis van Aalter gaat dit jaar niet door. Ook alle andere kermissen in de gemeente worden de rest van dit jaar geschrapt.

Het schepencollege van Aalter heeft een beslissing genomen over de kermissen voor de rest van het jaar, en de beslissing is hard: geen enkele kermis meer dit jaar in de gemeente. De ‘grote kermis’ van 19 tot en met 27 september gaat niet door. Ook de populaire jaarmarkt van woensdag 23 september gaat dit jaar niet door. Niet alleen de kermis van Aalter-centrum wordt geschrapt. Meteen wordt ook een kruis gemaakt over de hele ‘tweede ronde’ in alle deelkernen. Dit jaar nergens meer kermissen in de fusiegemeente. “Door de coronamaatregelen moet op kermissen gewerkt worden met een ingang en uitgang en is maar een beperkt aantal bezoekers mogelijk. We gaan dit in Aalter niet meer doen dit jaar”, klinkt het.

De horeca op de Markt van Aalter vindt het schrappen van de kermis eigenlijk niet zo erg. Door de corona mogen zij hun terrassen nu over de hele Markt zetten. Mocht de kermis er komen, dan zouden ze hun terrassen drastisch moeten verkleinen. En dat ziet geen enkele horeca-uitbater momenteel zitten.