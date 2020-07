Aalter schrapt alle activiteiten in augustus, enkel jeugd- en sportkampen gaan door Joeri Seymortier

30 juli 2020

21u31 0 Aalter Aalter schrapt tot en met maandag 31 augustus alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten in de gemeente.

De maatregel wordt genomen in de strijd tegen het coronavirus. Enkel de wekelijkse woensdagmarkt, de Boerenmarkt op zaterdag, jeugd- en sportkampen en de outdoor sportactiviteiten gaan door, maar die laatste dan wel zonder publiek. “Alle evenementen in de gemeentelijke gebouwen zijn tijdelijk opgeschort”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De georganiseerde natuurwandelingen van augustus gaan niet door. Ook de kermissen in augustus worden geannuleerd. Alle gemeentelijke jeugd- en sportkampen en de Speelpleinwerking gaan wel door. Ook al vinden deze plaats in een gemeentelijk gebouw.”