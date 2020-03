Aalter rouwt om kapper Cenzo: Frank De Groote (62) overleden Joeri Seymortier

16 maart 2020

16u48 72 Aalter Frank De Groote, in Aalter beter bekend als kapper Cenzo uit de Brugstraat, is overleden. De man werd amper 62 jaar.

Frank De Groote was kapper en stond maar liefst 43 jaar in het vak. Eind september 2018 trok hij er zelf de stekker uit, en gaf hij het kapsalon door om nog wat van het leven te kunnen genieten. Maar Frank De Groote werd ziek, en dat is hem nu fataal geworden. Frank laat zijn mama José achter, met wie hij altijd op stap was, en een graag geziene gast was in heel wat restaurants in Aalter en ver daarbuiten.

“Ik heb eerst vier jaar in Salon Lintermans in Gent gewerkt, en nadien 39 jaar lang mijn eigen kapsalon Cenzo in Aalter gehad”, zei Frank in onze krant op zijn laatste werkdag. “Ik heb mijn werk elke dag heel graag gedaan. Als kapper bouw je natuurlijk een band op met je klanten, dus veel mensen vinden het jammer dat ik stop.”

Afscheid

Dat veel mensen Frank De Groote gaan missen is ook duidelijk op zijn Facebookpagina. Heel wat vrienden en vriendinnen nemen er afscheid met een persoonlijke boodschap. “Met trots mocht ik je zaak overnemen”, schrijft Liza Lievens die hem opvolgde. “We hadden dezelfde passie: mensen mooi en gelukkig maken, en een luisterend oor zijn voor zovelen. Frank, het ga je goed hierboven. Ik vergeet je nooit!”

De uitvaart wordt volgens de meest recente richtlijnen gehouden in intieme kring, in de aula Van Parijs in Aalter.