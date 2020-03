Aalter roept op: “Meer wandelen? Ruim ondertussen wat zwerfvuil op” Joeri Seymortier

31 maart 2020

11u36 4 Aalter Door de coronamaatregelen gaan we met z’n allen meer wandelen. Het gemeentebestuur van Aalter roept op om ondertussen ook zwerfvuil te ruimen.

De gewone wandelingen, zonder echt doel en in je eigen dorp, beginnen sommigen misschien te vervelen. Een fikse wandeling maken en ondertussen zwerfvuil ruimen, kan een wandeling weer wat boeiender maken. “De strijd tegen zwerfvuil is en blijft een hele opdracht”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “We doen er alles aan om Aalter elke dag proper te houden. Maar de burger kan nu meer dan ooit helpen. Alleen of met een familielid is zwerfvuil ruimen een ideale en gezonde activiteit, waarbij je iets positiefs kan bijdragen aan het milieu en de gemeente. Deze activiteit kan ondanks de huidige maatregelen perfect doorgaan.”

Aalter heeft bermmeesters die er een hobby van maken om zwerfvuil te ruimen. Wie heeft zin om deze groep vrijwilligers te versterken, krijgt van de gemeente gratis materiaal zoals zwerfvuilzakken met speciale stickers, PMD-zakken, een afvalgrijper, handschoenen en een fluohesje. Het lokaal bestuur zorgt voor een vrijwilligersverzekering.

Info:milieu@aalter.be of 09/325.22.00.