Aalter reageert woest op stilgelegd tuinfeest: “Dit is een middelvinger naar iedereen die werkt in de zorg” Sociale media ontploffen van verontwaardigde reacties Joeri Seymortier

13 april 2020

12u36 0 Aalter Het stilgelegde tuinfeest in het Beukenpark in Aalter zet op sociale media heel wat kwaad bloed. Niemand heeft begrip voor de feestvierders, die zaterdagavond in volle coronatijd een tuinfeest hielden. De politie kwam langs, en legde het feest stil. Er werden boetes uitgedeeld. “Ronduit misdadig. Ze kunnen niet streng genoeg gestraft worden”, klinkt het.

Het stilgelegde thuisfeest in Aalter was in het lange paasweekend het gespreksonderwerp bij uitstek. Dat een tiental mensen samenkwamen in het Beukenpark, en daar met veel muziek een tuinfeest hielden, lijkt niemand te begrijpen. Op sociale media werd het hele weekend vol ongeloof gereageerd. “Schandalig! Misdadig! Onbegrijpelijk!”: dat waren de kernwoorden van de tonnen kritiek.

Wij maar blijven ploeteren in die warme kostuums en onze eigen gezondheid op het spel zetten. Jullie maken het ons nog meer lastig en laten de lockdown nog langer duren Jana, medewerkster in de zorg

Jana Vandaele werkt zelf in de zorg en reageerde op de Facebookpagina ‘Het Laatste Nieuws uit Aalter’. “Hartelijk bedankt!”, klonk het cynisch. “Wij maar blijven ploeteren in die warme kostuums en onze eigen gezondheid op het spel zetten. In die kostuums loopt het zweet echt langs onze rug, en ook de vochtophoping in het masker is geen pretje. Wij offeren onze vakantie met familie op om de strijd aan te gaan. Jullie maken het ons nog meer lastig en laten de lockdown nog langer duren. En denk maar niet dat het jullie niet kan overkomen. Dit is echt een dikke middelvinger in ons gezicht.”

Ook andere reacties waren niet mis te verstaan. “Dat is gewoon misdadig, en getuigt van een ongelooflijk egoïsme. Onverantwoordelijk gedrag dat alle tot nu toe geleverde inspanningen van andere mensen compleet kapot maakt. Die kunnen niet streng genoeg gestraft worden”, zegt een lezer.

De maatregelen worden verondersteld gekend te zijn door iedereen, en worden ook op heel het grondgebied toegepast. Pieter De Crem

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) bevestigt dat de politie van Aalter zaterdagavond een feestje stilgelegd heeft. “Iedereen die aanwezig was heeft een boete van 250 euro gekregen, en de organisator van het feest zal nog meer mogen betalen”, zegt burgemeester Hoste. “Onverantwoord dat dit in deze tijden gebeurt. Ook in Aalter zijn er mensen die ondertussen zwaar lijden,en zelfs in coma liggen door het coronavirus. Laat ons allemaal verstandig zijn, doorbijten, en de maatregelen nog even volhouden.”

Ook titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) reageerde in VTM Nieuws. “Ik ben ook op de hoogte gesteld dat er in Aalter een ingrijpen was van de politie voor een bijeenkomst van mensen die het samenscholingsverbod niet respecteerden”, aldus Pieter De Crem. “De politie is daar tussen gekomen, zoals ze dat doen op het hele grondgebied. De maatregelen worden verondersteld gekend te zijn door iedereen, en worden ook op heel het grondgebied toegepast. Zowel in Aalter als in de rest van het land”, zegt De Crem nog.