Aalter Promt 2020 strikt Bent Van Looy en Flip Kowlier Joeri Seymortier

26 februari 2020

Aalter Muzikaalter heeft de affiche klaar voor Aalter Promt 2020. Bent Van Looy, Flip Kowlier en Emma Posman worden dit jaar de muzikale gasten.

Op vrijdag 17 april en zaterdag 18 april organiseert Muzikaalter voor de elfde keer Aalter Promt. Het wordt een muziek- en sneukelfeest met de Aalterse Concertband, het Aalters Jeugdorkest, koor Amuze, Attack en enkele muzikale kleppers. Muzikaalter kiest altijd voor grote namen, en doet in 2020 niet onder met Bent Van Looy, Filip Kowlier en Emma Posman.

Tickets kosten 25 euro en zijn te verkrijgen via www.aalterpromt.be of in bloemenzaak Onverbloemd in de Stationsstraat 72 in Aalter. Jongeren betalen 10 euro. Een vipticket kost 50 euro. Er zijn op de website ook verschillende sponsorformules te vinden.