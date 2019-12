Aalter pompt ruim 200.000 euro per jaar in digitale evolutie: “Met geitenwollensokken geraken we niet verder” Joeri Seymortier

18 december 2019

13u28 9 Aalter Aalter gaat volop voor de digitale toekomst en investeert meer dan 200.000 euro per jaar in vernieuwende digitale projecten.

Aalter laat zich begeleiden door TomorrowLab en sluit een vet contract af van 55.000 euro per kwartaal. Bedoeling is om technologie te zoeken en te ontwerpen die het leven van de burger gemakkelijker maken. “We geloven echt in die innovatie en willen als gemeente een vlucht vooruit nemen”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We hebben in Aalter al veel gedaan. Denk maar aan de Aalter-app voor op de smartphone en de digitale infozuilen die in elke dorpskern staan. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Betalend parkeren moet in de toekomst perfect kunnen zonder dat je een ticketje neemt of zelfs zonder dat je een sms moet sturen. Aan scholen kunnen we bijvoorbeeld een slimme paal zetten waar kinderen een ‘high 5’ moeten tegen geven, als ze op een duurzame manier naar school komen. Per ‘high 5’ verzamelen de kinderen punten, en zo houden we auto’s weg in de schoolbuurten. Want de kinderen gaan hun ouders dan zelf vragen om niet meer aan school afgezet te worden met de wagen. Dat en nog veel meer zaken willen wij verder ontwikkelen.”

Zowel Groen als onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest vinden de kostprijs voor het contract met TomorrowLab te hoog. Groen vraagt zich zelfs af of die samenwerking wel wettelijk is, zonder dat andere partners de kans gekregen hebben. “Wij willen als Aalter vooruit met duurzaamheid en innovatie. Met verhalen en geitenwollensokken geraken we geen stap verder”, zegt schepen Van de Walle nog.