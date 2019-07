Aalter plant grote oorlogsherdenking op zaterdag 5 oktober Joeri Seymortier

05 juli 2019

15u42 0 Aalter Aalter plant op zaterdag 5 oktober een grote oorlogsherdenking, onder andere met een muzikale taptoe en luchtdefilé.

In het gemeentehuis van Aalter loopt momenteel de tentoonstelling ‘Gepantserde Vleugels’, omdat het precies 75 jaar geleden is dat Aalter door de Polen bevrijd werd. Op zaterdag 5 oktober plant de gemeente een grote herdenking. “We starten die dag om 16 uur met een ceremonie en bloemenhulde aan het Polenmonument in Ter Walle in Aalter”, zegt schepen Philippe Verleyen. “Het Polenmonument herdenkt de Poolse gesneuvelden, die 75 jaar geleden vielen. Het werd in 1972 onthuld door generaal Maczek, die destijds de troepen leidde. Het staat op de plaats waar tijdens de gevechten de Poolse tank geraakt werd.”

Ook nog op zaterdag 5 oktober, om 18.30 uur, volgt dan een muzikale taptoe en een luchtdefilé aan en boven het gemeentehuis in de Europalaan. Onder andere de koninklijke muziekkapel van de Luchtmacht komt langs, en er zullen vliegtuigen overvliegen die poppy’s of klaprozen droppen.

De expo Gepantserde Vleugels loopt nog tot en met zaterdag 27 juli, op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Aalter. Open van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. In de namiddag open op dinsdag van 16 tot 19 uur en op woensdag van 13.30 tot 17 uur. Gesloten op donderdag 11 juli. Gratis toegang.

Info: www.aalter.be/bevrijding.