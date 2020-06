Aalter opent maandag (voorlopig) enkel hoofdbibliotheek Joeri Seymortier

07 juni 2020

10u29 0 Aalter Vanaf maandag 8 juni mogen de bibliotheken de deuren weer openen. In Aalter gaat voorlopig enkel de hoofdbibliotheek open.

“Deze week kunnen alle lezers uit de gemeente opnieuw terecht in de hoofdbibliotheek in Aalter-centrum”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Voor het contactpunt in Knesselare is het een weekje langer wachten, tot 16 juni. Maar in tegenstelling tot de andere filialen van de bib, zullen we deze zomer geen verlof nemen in het contactpunt Knesselare.”

De rest van de filialen van de bibliotheek Aalter gaan pas open op 1 september. Dat gaat dan om de filialen in Ursel, Lotenhulle, Maria-Aalter en Bellem.