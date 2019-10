Aalter maakt werk van sterrenweide voor doodgeboren kindjes Joeri Seymortier

23 oktober 2019

09u58 0 Aalter De gemeente Aalter wil werk maken van een sterrenweide op een of meerdere gemeentelijke begraafplaatsen.

De vraag naar een sterrenweide kwam van onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest. “In heel wat gezinnen in Aalter leeft een sterrenkind of een doodgeboren kindje nog steeds verder in gedachten”, zegt Mieke Vertriest. “Kinderen die de zwangerschapsduur niet haalden zijn ook niet vergeten. De woelige waters die deze gezinnen hebben doorstaan, en de nood aan erkenning is groot. De liefde in de buik is ontzettend belangrijk geweest voor ouders en de gezinsleden. Aalter heeft een goed en mooi onderhouden begraafplaats, maar een sterrenweide ontbreekt. Dat moet een plaats worden waar ouders een troost- of gedenkplaats kunnen creëren. Een plaats waar ze hun verdriet even de vrije loop kunnen laten gaan om verder te kunnen leven. Ik ben absolute voorstander en pleit om hier tijd en ruimte te creëren, uit respect voor die gezinnen en die kinderen die de kans niet kregen het daglicht te zien.”

Aalter heeft geen traditie om in te gaan op punten die uit de oppositie komen, maar verrassend genoeg gebeurt dat nu wel. “Ik zie geen enkel probleem om in Aalter voor een sterrenweide te zorgen”, reageert titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V).