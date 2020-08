Aalter laat activiteiten vanaf september weer toe, en zet gemeentelijke zalen weer open Joeri Seymortier

26 augustus 2020

09u53 0 Aalter Aalter gaat verder met de coronaversoepelingen. Vanaf 1 september gaan ook de gemeentelijke zalen weer open, en kunnen binnen- en buitenactiviteiten weer georganiseerd worden.

Aalter laat vanaf dinsdag 1 september weer activiteiten toe. Binnenactiviteiten mogen tot maximum 200 personen, en buitenactiviteiten kunnen tot maximum 400 personen. “Voor alle gemeentelijke binnenlocaties zal in functie van de oppervlakte het maximum aantal aanwezige personen bepaald en geafficheerd worden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De gemeentelijke accommodaties worden vanaf 1 september terug opengesteld voor interne en externe gebruikers. Organisatoren zullen wel het resultaat van de eventscan (www.covideventriskmodel.be) aan het gemeentebestuur moeten bezorgen. Het opgelegde maximum aantal aanwezigen per zaal moet bovendien gerespecteerd worden.”

Voor de gemeentelijke ontmoetingscentra in heel Aalter wordt het aantal aanwezigen beperkt tot 50 personen. Er is een uitzondering voor het gemeentelijk ontmoetingscentrum in Poeke waar maximum 20 personen binnen mogen, en voor het lokaal dienstencentrum Kerkem waar maximum 25 personen binnen mogen. Registratie van de aanwezigen in het kader van de contactopsporing is verplicht. Wanneer met eten en drinken gewerkt wordt, gelden de regels van de horeca.

Info: www.aalter.be.