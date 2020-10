Aalter krijgt nieuwe dialectgids: “Boterham is stuude” Joeri Seymortier

05 oktober 2020

11u32 2 Aalter Erfgoed Aalter en het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland werken aan een nieuwe dialectgids. Deze keer wordt geen uitleg gegeven bij dialectwoorden, maar wordt gezocht naar dialectwoorden voor heel wat dingen.

Begin december verschijnt het dialectregister Zuidwest-Meetjesland en omstreken. Er was al eens een dialectgids voor Aalter en omstreken, maar nu wordt het systeem helemaal omgedraaid. “In het vorige boek hebben we de betekenis van dialectwoorden uitgelegd”, zegt Erik Wille. “Nu doen we het andersom. Heel wat mensen vragen zich af wat het dialectwoord voor iets is. Een boterham is bijvoorbeeld een stuude. Er is niet alleen vraag naar zo’n dialectregister, maar ook de gedachte dat jongere mensen en nieuwe inwoners uit onze gemeente de dialectwoorden vaak niet kennen, heeft ons doen besluiten het register op te stellen.”

Het boek verschijnt in december, maar voorintekenen moet nu gebeuren. Je kan 20 euro storten op rekening van het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland: BE52 4426 6576 7109. Je zet er je naam, adres en mailadres bij. Je kan voorintekenen tot 18 oktober. Nadien kost het boek 25 euro.

Info: www.erfgoedaalter.be.