Aalter krijgt middagstop voor ‘1.000 kilometer’: “Hartverwarmend feest, met iedereen die vecht tegen kanker in gedachten” Zondag 24 mei moet volksfeest worden met emotioneel strikje Joeri Seymortier

12 februari 2020

20u30 0 Aalter Aalter wordt op zondag 24 mei ‘middagstad’ tijdens de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. Aalter wil de honderden renners feestelijk ontvangen en daar een hartverwarmend volksfeest van maken. Bedoeling is om de renners te verwelkomen met de ‘langste erehaag’. Er wordt gezocht naar meer dan 3.465 mensen om die erehaag te vormen. Alle plaatselijke verenigingen worden ingeschakeld.

Tijdens het Hemelvaartweekend strijken duizenden fietsers en supporters neer in Aalter. Op de slotdag, zondag 24 mei, wordt Aalter gastgemeente voor de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. Eeklo en Evergem hebben die tussenstop eerder al eens mogen organiseren. Aalter is van plan om daar een hartverwarmend feest van te maken. “Honderden renners fietsen van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei 1.000 kilometer, en verzamelen zo geld voor de strijd tegen kanker”, legt schepen Dirk De Smul (CD&V) uit. “Elke rit start en stopt in Mechelen, en is 250 kilometer per dag. Op de middag is er een gemeente of stad die een feestelijke middagstop mag organiseren, en op zondag 24 mei is dat Aalter. Eerder zijn Boom, Sint-Truiden en Huizingen de middagstops.”

Evenementendorp

Zo’n middagstop wordt een warm feest. “Tussen 10 en 14 uur zal er die dag van alles te beleven zijn op de site van het Sportpark”, zegt Dirk De Smul. “Hoofdmoment is de aankomst van de renners, tussen 12 en 13 uur. Het is de bedoeling om die renners te verwelkomen met wat ‘de langste erehaag’ genoemd wordt. Dat is elk jaar een strijd tussen alle middagsteden. Het record staat op naam van Torhout, waar in 2016 maar liefst 3.465 mensen de allerlangste erehaag vormden. Het is de bedoeling om daar boven te gaan, zodat Aalter de langste erehaag uit de geschiedenis kan vormen. We gaan de komende weken zoveel mogelijk mensen warm maken om te komen supporteren.”

De strijd tegen kanker staat op 24 mei centraal, en dus zullen er ook traantjes vloeien. Maar het moet vooral ook een feest worden. “We zijn nu op zoek naar een bekende artiest, die het publiek vanaf 10.30 uur kan opwarmen. In het evenementendorp zullen ook drank- en eetstandjes staan, is er kinderanimatie en zal er ook veel informatie gegeven worden over kanker. We gaan er mensen eren die aan het strijden zijn tegen kanker, en mensen die de strijd jammer genoeg al verloren hebben”, zegt Dirk De Smul nog.

Vrijwilligers gezocht

Kom op tegen Kanker wil de fietsers zo veel mogelijk in de watten te leggen, maar kan dat niet alleen. De organisatie rekent op de hulp van vele vrijwilligers. Er zijn verschillende taken te verdelen: de fietsers registreren bij het vertrek, bedienen in het restaurant tijdens de middagstops, of helpen bij de bagagestand. De gemeente rekent op de hulp van verenigingen. Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe jij je steentje kan bijdragen.