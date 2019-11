Aalter krijgt eigen Monopoly-spel: van Pierlalaweg tot Loveldlaan en Stationsstraat Joeri Seymortier

13 november 2019

Aalter krijgt een eigen Monopoly-spel, met alleen maar straatnamen uit de nieuwe fusiegemeente.

Het Monopoly-spel is een actie van de AD Delhaize aan het station in Aalter. Er zijn maar duizend exemplaren van het spel gemaakt, en vanaf nu kan je deelnemen aan een spaaractie in het warenhuis om het spel met korting te kopen. “De gepersonaliseerde Monopoly-versie van Aalter wordt een uniek spel”, zeggen de zaakvoerders Olivier Dupon en Severien Denoyette van AD Delhaize Aalter. “Per aankoopschijf van 10 euro gewone boodschappen krijgen de klanten een spaarzegel. Dat is niet het geval bij de aankoop van huisvuilzakken van de gemeente, 365-producten, sigaretten en tabak. Bij twintig spaarzegels en een volle spaarkaart, kunnen klanten die inruilen voor het ‘Monopoly Aalter Spel’. Dan betaal je nog maar 39,95 euro in plaats van 49,95 euro. Vanaf 12 december kan het spel dan afgehaald worden in de winkel.”

Zoals in het gewone Monopoly-spel zijn er duurdere en goedkopere straten. “Zowat alle gekende straten van Aalter staan er op. Denk maar aan de Europalaan, Stationsstraat en de Museumstraat. De Pierlalaweg is bijvoorbeeld een van de goedkopere straten, en dan heb je de Loveldlaan als de duurdere straat”, zegt Olivier Dupon nog.