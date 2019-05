Aalter krijgt eigen Monopoly: bepaal zelf welke straten op het bord komen Joeri Seymortier

28 mei 2019

09u19 19 Aalter AD Delhaize Aalter werkt aan Aalterse versie van het bekende bordspel Monopoly. Je kan zelf mee bepalen welke straten op het bord komen.

Het spel zal in het najaar verkrijgbaar zijn, en zal via een spaaractie in AD Delhaize Aalter gekocht kunnen worden. “De gemeente Aalter krijgt een eigen versie van het meest gespeelde bordspel ter wereld”, zegt zaakvoerder Olivier Dupon van AD Delhaize Aalter. “We gaan de inwoners van Aalter betrekken in de ontwikkeling van het spel. De bekendste straten en pleinen uit de gemeente worden verwerkt in het spel. Het bord, de kanskaarten en de kaarten van Algemeen Fonds: het hele spel wordt aangepast naar de stijl van onze gemeente, en dat in samenspraak met de inwoners.”

Zelf suggesties doen voor de ontwikkeling van het nieuwe bordspel, kan via de Facebookpagina ‘Delhaize Aalter’.