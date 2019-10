Aalter krijgt een bib met kinderfietsen Joeri Seymortier

09 oktober 2019

16u55 5 Aalter Na het autodelen wil men in Aalter nu ook aan fietsdelen doen. Het project ‘Op Wielekes’ zorgt voor een bibliotheek vol kinderfietsen.

Bij ‘Op Wielekes’ kunnen kinderen die lid zijn een fietsje ontlenen. Wordt het fietsje te klein? Dan mag het ingeruild voor een groter exemplaar. Zo hebben kinderen altijd een fiets op maat en hoeven gezinnen niet telkens een nieuwe fiets te kopen. Er is al een depot in verschillende gemeenten, en er wordt een nieuw depot opgestart in Aalter.

Gezinsbond Aalter en Natuurpunt Aalter organiseren een infosessie over de nieuwigheid, op maandag 14 oktober om 20 uur in Villa Snoeck, Stationstraat 69 in Aalter.

Vooraf inschrijven: liesbeth.jodts1@pandora.be.