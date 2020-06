Aalter krijgt digitale winkelstraat: online platform en gratis webshop voor elke ondernemer Joeri Seymortier

12 juni 2020

12u39 6 Aalter Aalter krijgt een digitale winkelstraat: Aalter Online. Op dat platform zal iedereen die iets in Aalter wil kopen binnenkort het aanbod van handelaars en zelfstandigen kunnen zien. Ondernemers die nog geen eigen webshop hebben, kunnen op Aalteronline een webshop maken. Dit jaar wordt dat door de gemeente en Unizo zelfs gratis mogelijk gemaakt. “Een echte winkel en een webwinkel is de ideale combinatie”, klinkt het.

Webshops waren lange tijd de grote vijand van de kleine zelfstandige, maar de coronacrisis heeft voor een ommezwaai gezorgd. Ook de bakker, slager of pakweg kinderwinkel van om de hoek verkoopt nu ook online. “Om dat allemaal te bundelen lanceren wij nu Aalter Online”, zegt schepen Philippe Verleyen (CD&V). “Dit is geen coronalapmiddel, maar een platform dat kijkt naar de toekomst. Elke ondernemer uit Aalter kan zich op Aalteronline registreren. Op de site vind je een lijst met alle ondernemers die zich gratis geregistreerd hebben, maar zal je ook een soort van digitale winkelstraat vinden. Daar zal je kunnen surfen naar de verschillende websites en webshops van de Aalterse ondernemers. Wie geen webshop hebben, kunnen op Aalter Online een webshop aanmaken, en doen dat dit jaar zelfs gratis. De toekomst is duidelijk een combinatie van echte winkels samen met een online verhaal. En daar willen wij de ondernemers bij ondersteunen.”

Sinds de start van de corona is het onlineverhaal helemaal ontploft. Nu komen elke week een kleine 200 bestellingen binnen via onze webshop. Slager Leander

Slager Leander Van Holderbeke uit Lotenhulle heeft zich al geregistreerd, en wou daar niet mee wachten. “Ik ben drie jaar geleden zelf met een webshop begonnen”, zegt Leander. “In het begin liep dat voor geen meter. Maar door promotie te maken en online ook kortingen te geven, is dat beginnen groeien. De voorbije eindejaarsdagen kwam 75 procent van de bestellingen van de feestmaaltijden al online binnen. Sinds de start van de corona is het onlineverhaal helemaal ontploft. Nu komen elke week een kleine 200 bestellingen binnen via onze webshop. Een portaal als Aalter Online kan onze webshop nu alleen nog maar versterken.”

Aalter Online moet echt een begrip worden. Zoals vroeger een telefoonboek naast elke telefoon lag, zou Aalter Online nu ook standaard op elk bureaublad van elke Aalternaar moeten staan. Nikolaï Caryn, Unizo Aalter

Elk jaar stroomt in ons land 8 miljard euro naar grote webwinkels zoals Bol.com en Zalando. Door als kleine zelfstandige ook online mee te spelen, moet daar een stuk van teruggenomen worden. “Het idee dat webwinkels de grote vijand zijn voor de kleine zelfstandige moet er echt uit”, zegt Nikolaï Caryn, voorzitter van Unizo Aalter. “Vandaag moet je als ondernemer echt de combinatie maken van online en offline verkopen. Aalter Online moet echt een begrip worden. Zoals vroeger een telefoonboek naast elke telefoon lag, zou Aalter Online nu ook standaard op elk bureaublad van elke Aalternaar moeten staan. Zoek je een loodgieter? Zoek je een slager? Niet twijfelen en surfen naar Aalter Online om daar het aanbod te ontdekken. We hopen dat de handelaars zich snel registreren, zodat ons platform zo volledig mogelijk wordt”, zegt de voorzitter nog.

Info: www.aalteronline.be.