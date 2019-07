Aalter krijgt dansvoorstelling over eigen geschiedenis: “Dit moet voor Aalter worden wat Daens is voor Aalst” Toptalent Glen Lambrecht wil binnen een jaar groots uitpakken Joeri Seymortier

09 juli 2019

16u11 0 Aalter Aalter wil tegen het einde van de zomer van volgend jaar een dansproductie op het podium brengen, met een verhaal dat draait rond haar eigen geschiedenis. Choreograaf Glen Lambrecht uit Knesselare slaat de handen in mekaar met de plaatselijke dansscholen en het gemeentebestuur. “Dit moet voor Aalter worden wat Daens is voor Aalst”, klinkt het ambitieus.

Glen Lambrecht uit Knesselare werkt als professioneel balletdanser bij het Slowaaks Nationaal Ballet Bratislava. In de zomermaanden komt hij steevast weer naar zijn thuisbasis in het Meetjesland. Deze keer niet alleen om van wat vakantie te genieten, maar ook om een nieuw kunstproject voor de nieuwe fusiegemeente Aalter uit de grond te stampen.

“In de dansvoorstelling willen we een verhaal vertellen dat over de geschiedenis van Aalter gaat”, zegt Glen Lambrecht. “We zijn volop aan het schrijven en brainstormen, en kunnen daar nu nog niet veel over kwijt. We zoeken iets dat typisch Aalter of Knesselare is, en tot de verbeelding spreekt. Vergelijk het met wat het verhaal van Daens voor Aalst betekent. Bedoeling is dat de voorstelling op het einde van de zomer 2020 opgevoerd wordt. Ik ga nu op zoek naar een vijftiental semiprofessionele dansers en amateurdansers, die willen meewerken aan de voorstelling. Op 25 augustus houden we een auditiedag in Aalter. Bedoeling is dat de mensen waar we mee gaan samenwerken dan ook effectief een contract tekenen, en dat we met hen aan de slag gaan. Volgende zomer gaan we dan een hele maand intensief aan de voorbereidingen werken, om dan samen te schitteren op het podium.”

Dansscholen

De gemeente is trots dat Glen Lambrecht toezegt voor het project. Voor hij naar Slowakije verhuisde, draaide hij ook al vier jaar mee bij het Ballet Vlaanderen. Voor de nieuwe productie zal Lambrecht instaan voor de regie, choreografie, het verhaal en de uitwerking. “Een mooie manier om ballet op de kaart te zetten”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “We hebben met Glen Lambrecht een internationaal toptalent uit onze gemeente, en daar moeten we trots op zijn. We gaan er ook de dansscholen van Aalter bij betrekken: Allure van Veerle De Craene, ‘Body and Mind in Balance’ van Deborah Verhasselt en ook de afdeling dans van onze eigen Academie. We hopen dat er veel talenten naar de auditiedag komen, en willen meewerken aan deze dansproductie. Dit moet Aalter nog versterken als culturele gemeente”, zegt de schepen nog.

Auditie

Wie samen met Glen Lambrecht op de planken wil staan, kan inschrijven tot 19 augustus. Op zondag 25 augustus wordt dan auditie gehouden in het auditorium van het gemeentehuis van Aalter. Inschrijven kan op www.glenlambrecht.com, waarna je uitgenodigd wordt voor de auditie.