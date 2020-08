Aalter krijgt artsenpraktijk voor kinderen en tieners: “Verschillende aspecten van kindergeneeskunde onder één dak” Joeri Seymortier

27 augustus 2020

16u42 0 Aalter Kinderarts Joke Persyn (54) uit Aalter opent op 1 september een nieuwe groepspraktijk, gericht op kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De nieuwe artsenpraktijk voor kinderen bevindt zich in de Sint-Maria-Aalterstraat 25 in Aalter. “We brengen hier verschillende aspecten van kindergeneeskunde onder een dak”, zegt Joke Persyn. “Ik ben kinderarts in het ziekenhuis van Tielt, en werk vooral samen met collega’s uit het ziekenhuis. Kinderen en tieners hebben vaak niet alleen fysieke problemen, en daarom hebben we hier ook logopedist, kinesist, een voedingsdeskundige, kinderpsychologen en een kinderneuroloog in de praktijk. Huisartsen kunnen rechtstreeks naar mijn collega’s doorverwijzen, en kunnen dat ook onafhankelijk van de kinderarts doen.”

Een afspraak maken bij de nieuwe groepspraktijk kan via het secretariaat op 051/42.52.69.