Aalter is meest romantische gemeente van Meetjesland: 6 koppeltjes trouwen op Valentijnsdag Ook in Evergem 5 trouwkoppeltjes, elders één of geen Joeri Seymortier

13 februari 2020

08u59 0 Aalter Aalter blijkt de meest romantische gemeente te zijn van het Meetjesland. Op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, trouwen daar maar liefst zes verliefde koppeltjes. Een rondvraag leert ons dat dit het record is in het Meetjesland. Ook in Evergem wordt het druk met vijf huwelijken. Cupido heeft het minst werk in Sint-Laureins, want daar hangt geen romantiek in de lucht.

Het wordt druk vrijdagmiddag op het gemeentehuis van Aalter. Maar liefst zes koppeltjes hebben Valentijnsdag uitgekozen om elkaar eeuwige trouw te beloven. Eén van die koppeltjes is Rik D’Helft en Martine De Jaeger, die net op de scheiding van Aalter en Ursel wonen. “Eigenlijk hebben we 14 februari niet meteen gekozen om het valentijn is, maar meer omdat het ook mijn verjaardag is”, vertelt bruid Martine De Jaeger. “Ik word 56 jaar en het is goed om de stap nu te zetten. We zien het vooral als een sterke verbintenis voor onszelf. Rik en ik zijn al zes jaar gelukkig samen, dus is het mooi om die liefde te bezegelen met een huwelijk. Onze ouders zijn eind de tachtig en begin de negentig, dus we willen die mensen daar graag bij betrekken.”

Valentijn zelf betekent voor het koppel eigenlijk niet zo veel. “Maar het is extra romantisch dat het onze huwelijksdag, mijn verjaardag, én valentijn wordt. Rik en ik willen vooral iets meer dan gewoon maar samen zijn. Vanaf vrijdag kan ik zeggen dat Rik mijn man is. En dat vind ik nog altijd leuker dan te zeggen dat hij mijn vriend is”, knipoogt Martine nog.

Trouwzaal volzet

Schepen Dirk De Smul (CD&V) van Aalter smeert zijn kuiten, en ziet het helemaal zitten om aan de trouwmarathon te beginnen. “In Aalter kan je enkel op vrijdagnamiddag trouwen. De planning zit dan ook compleet volzet”, zegt Dirk De Smul. “We beginnen er aan om 13.30 en doen door tot 17 uur. Nu valentijn op een vrijdag valt, is het logisch dat veel koppeltjes die dag willen trouwen. Januari was heel kalm, met uiteindelijk maar één huwelijk. Alles samen heb ik al 955 koppeltjes getrouwd. Het ziet er naar uit dat de kaap van 1.000 huwelijken dit jaar gehaald zal worden”, zegt De Smul.

En elders?

Evergem haalt het romantisch zilver binnen, want daar stappen op valentijn vijf koppeltjes in het huwelijksbootje. In Eeklo stapt vrijdag ook maar één koppeltje in het huwelijk. “Het is hier dus zeker niet drukker dan op een gewone vrijdag”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Naast 14 februari lijkt ook 20 februari een ideale trouwdag te worden. Dan heb je de mooie cijfercombinatie 20-02-20. Dat spreekt blijkbaar meer mensen aan, want die dag hebben wij drie trouwkoppeltjes in onze agenda staan”, zegt de schepen.

In Lievegem, Assenede, Maldegem en Kaprijke is er op Valentijnsdag telkens één huwelijk. Sint-Laureins blijkt het minst open te staan voor de romantiek van valentijn, want daar staat op 14 februari geen enkel huwelijk in de agenda van schepen Claudine Bonamie.