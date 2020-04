Aalter houdt vast aan afgesloten parkings bossen: “Druk mag niet te groot worden” Joeri Seymortier

30 april 2020

10u03 0 Aalter Aalter houdt de parkings aan de wandelbossen in de gemeente gesloten. Ook al is er al een nationale versoepeling.

Met de wagen naar een bos rijden om daar te wandelen mag in deze coronatijden niet. Onlangs kwam er een nationale versoepeling: mensen met jonge kinderen of mindermobiele mensen mogen toch met de auto naar het bos. Maar Aalter sluit de parkings aan bijvoorbeeld het Hooggoedbos in Maria-Aalter nog altijd af. “Er is een nationale richtlijn dat bepaalde doelgroepen wel degelijk met de wagen naar het bos mogen”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Waarom zijn de parkings aan de bossen in Aalter dan nog altijd fysiek afgesloten? Er zijn veel mensen die in het centrum wonen, die graag aan de rand eens in de bossen zouden wandelen.”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) zegt het niet te snappen. “Eigenaardig dat een partij als Groen pleit om de wagen te nemen om ergens te gaan wandelen”, zegt De Crem. “Er zijn in Aalter mooie wandelgebieden aan de rand van zowat elke woonkern. We houden de parkings aan de bossen afgesloten, omdat de druk daar echt niet te groot mag worden.”