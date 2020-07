Aalter houdt dit jaar geen seniorenfeest: “Veiligheid in dit coronajaar boven alles” Joeri Seymortier

09 juli 2020

15u45 8 Aalter De gemeente Aalter heeft beslist om op 6 oktober van dit jaar geen jaarlijks seniorenfeest te organiseren. Te gevaarlijk door corona.

Elk najaar nodigt de gemeente Aalter de senioren uit in het Sportpark voor een gratis middag met koffie, gebak en optredens. Dit jaar zou dat op dinsdag 6 oktober zijn, maar dat feest gaat niet door. “Gezien de huidige coronamaatregelen lijkt het ons gewoonweg niet verstandig”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Vorig jaar kwamen 1.100 senioren naar ons feest. In dit coronajaar kunnen we die mensen toch niet allemaal naast elkaar aan lange tafels zetten? Veiligheid gaat boven alles, en iedereen zal dat begrijpen. Het feest wordt doorgeschoven naar 2021, waar we nu al dinsdag 5 oktober hebben geprikt. De artiesten die dit jaar zouden komen, zullen weer geboekt worden voor volgend jaar: Luc Caals, Eddy Herman, Jan Wuytens en violist Stijn Van de Voorde.”