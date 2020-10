Aalter heeft nieuwe vrouwenvoetbalploeg: The Red-White Girls zoeken versterking Joeri Seymortier

09 oktober 2020

13u38 20 Aalter Aalter heeft er een nieuwe damesvoetbalploeg bij. The Red-White Girls trainen elke week op het D-terrein in Aalter en zoeken versterking.

Dimitri Vroman droomde er lang van een eigen voetbalploeg te stichten, en deed dat een jaar geleden met The Red-White Boys. Hoogtijd om daar nu ook een damesploeg naast te zetten. “We zijn opgestart, maar komen nog speelsters te kort”, klinkt het. “Iedereen is bij ons welkom, want we zijn één grote familie. Er is plaats voor jong en oud, arm of rijk, en iedereen die een balletje wil trappen. We zijn echt een vriendengroep. Vanaf 14 jaar is iedereen welkom. We trainen elke woensdag van 19.30 tot 21 uur op het D-terrein van Aalter.”

Info is te vinden op de Facebookpagina van ‘The Red-White Girls’.