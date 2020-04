Aalter geeft aantal coronaboetes niet vrij: “Maar zeker geen klopjacht” Joeri Seymortier

21 april 2020

12u12 0 Aalter Aalter wil niet zeggen hoeveel coronaboetes er al uitgeschreven zijn de voorbije weken. Er zijn veel controles, maar een klopjacht niet.

Groen Aalter wou op de gemeenteraad van maandagavond weten hoeveel coronaboetes de politie van Aalter de voorbije weken al heeft uitgeschreven. Pieter De Crem, als minister van Binnenlandse Zaken ook de grote baas van de politie, doet geheimzinnig. “Het aantal boetes zullen we meedelen wanneer de politieraad nog eens samenkomt, maar nu niet”, zegt De Crem. “Het heeft ook totaal geen zin om nu met cijfers te goochelen. Op het einde zullen wij graag een overzicht geven.”

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is iets spraakzamer. “Er worden in Aalter veel controles gehouden door de politie”, zegt Hoste. “Er zijn vooral controles op de niet-essentiële verplaatsingen en op samenscholingen. Maar dit is zeker geen klopjacht, en er worden zeker niet massaal boetes uitgeschreven. Onze politie werkt op een menselijke manier, en maant de bestuurders in eerste instantie aan. Pas wanneer er echt onwil in het spel is, wanneer er agressie bij te pas komt, of wanneer de overtreder herhaaldelijk in de fout gaat, worden boetes uitgedeeld. De boetes zijn maar een stok achter de deur, voor wie echt niet luisteren wil.”