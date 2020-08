Aalter gaat voor veilige schoolstart: proefproject met verkeersluwe straat en politie op gevarenpunten Joeri Seymortier

30 augustus 2020

10u54 0 Aalter Aalter gaat voor een veilige start van het schooljaar en experimenteert in de Sint-Gerolflaan met een verkeersluwe straat.

In de Sint-Gerolflaan pakt de gemeente uit met een proefproject. “We gaan de straat voor de secundaire school van het Emmaüsinstituut helemaal verkeersluw maken”, zegt schepen van Onderwijs Kristof De Blaere (CD&V). “De eerste week van het nieuwe schooljaar wordt elke voormiddag alle gemotoriseerd verkeer verboden in de Sint-Gerolflaan, tussen de Kouter en de Verbroederingslaan. We hebben daar eerder al een knip doorgevoerd in de straat, en hebben midden op de rijweg groen en bankjes in de plaats gezet. Nu willen we nog een stap verder gaan en jongeren die te voet of met de fiets naar school komen, de hele straat geven.”

De Beuk

Ook in de Warandestraat wordt een ingreep uitgevoerd, om de verkeersveiligheid aan de achteringang van de school De Beuk te verhogen. In de Warandestraat geldt elke ochtend tussen 8 en 9 uur een stilstaan- en parkeerverbod. “Die ingreep moet de kinderen meer ruimte en comfort geven, en de toegang tot de school veiliger maken”, zegt schepen De Blaere.

Foutparkeren

De gemeentediensten hebben de voorbije dagen ook een laatste check-up gedaan van alle schoolbuurten in de gemeente. Waar nodig kwam er nieuwe belijning. “Vanaf dinsdag zetten we als gemeente ook weer in op politietoezicht op de gevarenpunten. Het is bijna een half jaar geleden dat alle leerlingen nog eens samen naar school gegaan zijn, dus het wordt dinsdag echt wel weer drukker op de weg. De agenten gaan ook extra controleren op hinderlijk gedrag in het verkeer. Parkeren op voetpaden en fietspaden in de buurt van een school, is echt niet de bedoeling”, zegt schepen Kristof De Blaere nog.