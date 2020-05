Aalter gaat voor grootste openluchtterras van Meetjesland: “Tafels en stoelen tot aan de kiosk” Joeri Seymortier

16 mei 2020

11u50 0 Aalter Wanneer de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet voor een voorzichtige heropstart van de horeca, wil Aalter alvast gaan voor het grootste terras van het Meetjesland.

Wanneer en hoe de horeca in deze coronacrisis weer mag openen, is nog altijd gissen. In de wandelgangen wordt nog altijd op 8 juni gehoopt. Ook al beseft zowat iedereen dat het eerst alleen buiten op het terras zal zijn. Aalter wacht de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad af, waar ook titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) in zetelt. Maar achter de schermen worden al plannen gesmeed om van de Markt van Aalter het grootste terras van het Meetjesland te maken.

De Markt van Aalter bestaat alleen uit horecazaken en is op zomerdagen steevast een trekpleister voor terrasliefhebbers. Dat moet deze zomer nog groter worden. “Als de maatregelen rond het coronavirus verder afgebouwd kunnen worden, wordt verwacht dat begin juni de horeca zijn deuren weer zal mogen openen”, blikken waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) en schepen Dirk De Smul (CD&V) voorzichtig vooruit. “Mogelijks zal in eerste instantie enkel met terrasbediening gewerkt worden. Eens het zover is, kunnen de horecazaken op de Markt hun terrassen uitbreiden tot zo’n twee meter van de kiosk. We maken van onze Markt zo het grootste openluchtterras in de buurt. Iets waar iedere Aalternaar naar uitkijkt. Dat is ook één van de redenen waarom we de wekelijkse woensdagmarkt naar parking Aard verhuizen. Zo heeft de horeca ook op woensdag hun Markt volledig vrij.”