Aalter gaat voor free wifi op elk van de acht dorpspleinen Joeri Seymortier

16 oktober 2019

15u32 0 Aalter Aalter wil iedereen op het draadloos internet en gaat voor free wifi op alle dorpspleinen van de nieuwe fusiegemeente.

Het schepencollege van Aalter maakt momenteel de ‘Ronde van Aalter’ en doet de plannen voor de komende vijf jaar uit de doeken. Eén van de nieuwigheden wordt wifi op elk van de acht dorpspleinen in de nieuwe fusiegemeente. De wifi op de Markt van Aalter-centrum werd twee jaar geleden al aangekondigd, maar nu wil de gemeente een versnelling hoger schakelen en wifi op alle dorpspleinen voorzien. “We zetten nog meer stappen vooruit in het kader van smart city”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We gaan de komende jaren voluit gaan voor een digitale dienstverlening buiten de openingsuren van het gemeentehuis. Via de website zullen burgers attesten kunnen downloaden. Met de gemeente communiceren zal ook via een chat kunnen. Zo krijg je snel een antwoord op je vragen. Verder willen we naast free wifi op alle dorpspleinen ook een digitale kiosk voor iedere deelkern van de gemeente. Ook de ‘Aalter app’ zal verder uitgebouwd worden.”